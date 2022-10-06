Гострудинспекция назвала причины гибели рабочего при падении в Уфе

Гострудинспекция провела проверку по факту гибели рабочего при выполнении фасадных работ в Уфе. Среди причин происшествия специалисты назвали неудовлетворительное состояние креплений.

Инцидент произошел на пересечении улиц Энтузиастов, Рудольфа Нуреева и Мусы Гареева 1 августа 2022 года. Рабочие 18 и 27 лет находились в люльке, закрепленной на высотном здании. При падении люльки мастер скончался, а монтажник вентилируемых фасадов получил тяжелые травмы.

По данным Гострудинспекции, обнаружено неудовлетворительное состояние креплений и предохранительных канатов на передних консолях фасадного подъемника. Об этом сообщает «МедиаКорСеть». Кроме того, никто не контролировал исправность оборудования, которое использовалось в работе.

В сентябре Гострудинспекция начала проверку по факту гибели рабочего в Карелии. Мужчина оказался под обломками при обрушении части конструкции стрелового крана на причале Мурсула.