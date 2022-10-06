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В России в сентябре выросли продажи китайских автомобилей

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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В сентябре текущего года жители РФ приобрели 12 тыс. новых легковых автомобилей китайских брендов, что на 8% больше, чем за тот же месяц 2021 года. Об этом 6 октября сообщило агентство «Автостат».

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По оценке экспертов, «китайцы» растут в России уже второй месяц подряд, в августе 2022 года рост доли составил 20%, в то время как российский авторынок продолжал свое падение. Если в начале 2022 года доля китайских легковых автомобилей составляла около 10%, то в сентябре текущего года достигла 27%. Доля китайских авто на российском авторынке выросла почти в три раза.

Свыше 90% всех купленных в сентябре текущего года новых китайских легковых машин пришлось на четыре бренда. Лидирует Chery с результатом 3850 единиц. На втором месте Haval (3176 шт.), на третьем — Geely (2780 шт.). Отметку в тысячу проданных машин преодолел еще один китайский бренд Exeed, 1283 шт.

В рейтинге самых популярных моделей из Китая в России занял кроссовер Chery Tiggo 7 PRO. В сентябре 2022 года его купили в количестве 2224 шт. Но второй позиции обосновался самый популярный «китаец» по итогам прошедшего августа, Haval Jolion (2070 шт.). Замкнул тройку лидеров кроссовер Geely Coolray с показателем 1426 автомобилей.

30 сентября в Москве был замечен новый кроссовер Geely Monjaro. Автоэксперты не исключили, что компания в скором времени официально представит модель на российском рынке. Машина приводится в движение двухлитровым бензиновым мотором, который выдает 238 л. с. Двигатель работать в паре с 8-диапазонным японским «автоматом» Aisin. Гендиректор завода «БелДжи» Геннадий Свидерский предположил, что Monjaro появится на рынках России и Белоруссии в 2023 году.

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