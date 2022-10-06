Мурашко рассказал о тяжелом состоянии двоих пострадавших при стрельбе в Ижевске

Двое пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске находятся в реанимации на искусственной вентиляции легких. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил в четверг, 6 октября.

«Наиболее тяжелые двое пациентов находятся в реанимации на искусственной вентиляции легких. Это дети с огнестрельными ранениями», — сказал глава Минздрава.

Также Мурашко уточнил, что в настоящее время всего под наблюдением врачей в стационарах находятся 16 пациентов, 14 из них — дети, передает RT.

По его словам, пятерых детей планируется выписать 7 октября, пишет «Москва 24».

Стрельба в школе Ижевска произошла утром 26 сентября. Бывший ученик — 34-летний Артем Казанцев — зашел в учебное заведение и открыл стрельбу по учащимся. В школу он пришел в балаклаве и в черной майке с нацистской символикой, пишет REGNUM. Как выяснилось, Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения». После нападения он покончил с собой.

Жертвами нападения стали школьники, в том числе первоклассники, охранники и педагоги. На месте работали 26 медицинских бригад, которые незамедлительно оказали медицинскую помощь всем пострадавшим. В результате погибли 17 человек, в том числе 11 детей. Пострадали 24 человека, 22 из них — несовершеннолетние.

По факту вооруженного нападения было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом») и ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия»).

По словам главы Ижевска Олега Бекмеметьева здание 88-й школы ждет ремонт. Образовательный процесс будет временно организован в двух ближайших организациях.