Легковушка столкнулась с автобусом под Тверью

ДТП с участием автобуса произошло в Ржеве в Тверской области. Об этом в четверг, 6 октября, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Вечером 5 октября на улице Садовая у дома №17/11 водитель Renault выехал на встречную полосу и врезался в автобус.

В результате аварии пострадали пассажир и водитель легкового автомобиля. Они были госпитализированы.

Утром 6 октября сообщалось о ДТП в городе Пугачев Саратовской области. Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку, после чего загорелся. Погибли три человека.