Пенсионерка пострадала в ДТП с автобусом в Крыму

Пенсионерка получила травмы в результате аварии с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса в крымской Феодосии. Об этом в четверг, 6 октября, пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на региональное управление МВД.

«Сегодня около 8.45 в Феодосии на ул. Маяковского 58-летний водитель автомобиля KIA, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу маршрутному автобусу ПАЗ и совершил с ним столкновение», — отмечается в сообщении.

Женщина была госпитализирована. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП, проводится проверка.

Утром 6 октября сообщалось о ДТП в городе Пугачев Саратовской области. Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку, после чего загорелся. Погибли три человека.