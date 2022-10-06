В Выборге реставрацию башни Святого Олафа закончат раньше срока

Реставрацию башни Святого Олафа в Выборгском замке планируют закончить раньше срока — до конца 2024 года. Об этом в четверг, 6 октября, пишет ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу правительства Ленобласти.

Изначально работы хотели завершить до конца июня 2025 года.

Сейчас выполнено уже 70% работ. Специалисты занимаются вычинкой внутренней кладки.

В ходе реставрации будут отремонтированы фасады башни, установлена новая лестница и панорамный лифт для маломобильных граждан.

Реставрация башни Святого Олафа началась в марте 2021 года.