В Брянской области обновят более 42 км уличного освещения

В Брянской области в 2022 году планируют обновить 42,3 км линий наружного освещения. Об этом в четверг, 6 октября, пишет NASHBRYANSK.RU.

Также будут установлены 1500 светодиодных светильников. Обновление освещения будет на улицах Подарной, Октябрьской, Емлютина, Бежицкой, Энергетической, Верхний Судок.

На строительство новых линий выделили 1,2 миллиона рублей.

Ранее, 29 сентября, сообщалось, что аварийный мост через озеро Нижний Кабан полностью разберут в Казани. На его месте построят новую переправу с более широкой проезжей частью.