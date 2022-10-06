В Самарской области уничтожили снаряды времен гражданской войны

В Самарской области нашли и уничтожили снаряды времен гражданской войны. Об этом четверг, 6 октября, пишет НИА «Самара» со ссылкой на управление Росгвардии по региону.

Предметы, похожие на снаряды, были найдены в ходе работ на песчаном карьере у села Уваровка в Сызранском районе. На место происшествия направилась группа разминирования ОМОН «Орлан».

Специалисты Росгвардии идентифицировали найденные предметы как артиллерийские снаряды, предположительно, времен гражданской войны. Они находились в состоянии сильной коррозии. Взрывотехники уничтожили снаряды на месте обнаружения.

Ранее, 28 сентября, в Печорском районе Псковской области был обнаружен артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. На место обнаружения выехала группа разминирования поисково-спасательного отряда.