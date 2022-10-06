В правобережной части Астрахани отключат холодную воду

В правобережной части Астрахани в связи с профилактическими работами, связанными с подготовкой водопровода к зиме, на время отключат холодную воду. Об этом пишет в четверг, 6 октября, «Астрахань-24».

Так, 7 октября с 21:00 до 14:00 8 октября воду отключат на участке от поселка Приволжье до 3-го Интернационала. Также с 21:00 14 октября до 14:00 15 октября холодной воды не будет в правобережной части от поселка Приволжье до Тинаки-2. А с 21:00 21 октября до 14:00 22 октября — в микрорайоне Бабаевского.

Во время отключения будут организованы точки по отпуску воды для бесперебойной работы хлебозаводов, учреждений здравоохранения и образования, отмечается в материале.