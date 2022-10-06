В Ульяновской области благоустроят три родника

В Ульяновской области планируют благоустроить три питьевых родника в Сенгилеевском, Сурском и Барышском районах. Об этом в четверг, 6 октября, пишет ulpravda.ru со ссылкой на пресс-службу регионального министерства природных ресурсов и экологии.

На обустройство родников выделены средства.

«Речь идет о родниках в сёлах Тушна, Большой Кувай и в рабочем поселке Старотимошкино. Об их благоустройстве просили жители», — рассказали в пресс-службе.

Всего же в этом году в регионе отремонтируют 25 родников. Сейчас работы завершены на 11 из них.