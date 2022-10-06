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Жительница Сыктывкара отдала мошенникам 670 тысяч рублей

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Жительница Сыктывкара 1965 года рождения стала жертвой мошенников, женщина отдала им 670 тыс. рублей. Об этом в четверг, 6 октября, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

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Но номер потерпевшей позвонили якобы из банка, робот предупредил ее о попытке смены телефона, к которому привязаны ее карты и счета. После этого женщина позвонил «работник банка» и сообщил, что неизвестные лица оформили заявку на выдачу кредита от ее имени.

Мошенник убедил ее скачать приложение и подключиться к видеоконференции, затем он попросил убедиться в том, что она не потеряла карты и показать их ему.

«Сейчас вам будут приходить смс-сообщения, фотографируйте их другим телефоном и сразу удаляйте, а мне зачитывайте содержание. Так мы с вами устраним проблему с кредитом, которого вы не брали. Чтобы деньги не ушли на счета аферистов, необходимо выполнять наши инструкции», — заявил мужчина.

Таким образом, следуя инструкциям, потерпевшая перевела на указанные счета 670 тыс. рублей, часть из которых была взята в кредит.

В это время с работы пришел муж потерпевшей. Он позвонил на горячую линию банка по телефону, указанному на карте. Консультанты сообщили, что с карты несколькими платежами списаны деньги, взятые в кредит, и посоветовали немедленно заблокировать счета.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ («Кража с банковского счета»).

В Московской области ранее полицейские задержали женщину, которая получила от пенсионерки свыше 1 млн рублей за «снятие порчи». Подозреваемая представилась целительницей и заявила, что с сыном потерпевшей может произойти беда. Для «защиты» она предложила выполнить ритуал с накоплениями пенсионерки. Злоумышленница подменила настоящие купюры простой бумагой.

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