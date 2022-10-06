Мужчина пострадал при пожаре в жилом доме в Благовещенске

В Благовещенске (Амурская область) в результате пожара в жилом доме пострадал мужчина. Об этом в четверг, 6 октября, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел в среду поздно вечером на улице База ОПС в селе Садовом. Горел одноэтажный жилой дом. Прибывшие спасатели ликвидировали огонь за 10 минут.

Как уточняет Амурская Служба Новостей, в результате пожара пострадал мужчина 1962 года рождения. Его доставили в областную клиническую больницу с ожогами.

Дом поврежден огнем по всей площади. В тушении были задействованы семь человек и две единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

5 октября в Красноярске произошел пожар в здании общежития. Погибли два человека. Спасатели вывели из дома 23 жильца, в том числе шесть детей.