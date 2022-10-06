Евросоюз ввел полный запрет на обслуживание криптоактивов российских граждан и резидентов

Новый, восьмой по счету, пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) вводит запрет на обслуживание криптоактивов граждан и резидентов России, говорится в заявлении ЕС, опубликованном 6 октября.

Отмечается, что запрет также вводится на предоставление депозитарных услуг по криптоактивам независимо от их стоимости.

В заявлении объясняется, что новые санкции ужесточают уже существующие ограничения в отношении криптоактивов, так как раньше россиянам разрешалось иметь не более €10 тыс.

Теперь же в ЕС постановили запретить все российские криптокошельки, счета и депозитарные услуги.

Ранее в этот день Евросоюз принял восьмой пакет антироссийских санкций в связи с воссоединением РФ с Донецкой и Луганской народными республиками, а также с Херсонской и Запорожской областями.

Рестрикции включают экономические меры и персональные ограничения.

В частности, санкции предусматривают запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Расширяется запрет на импорт и экспорт товаров, включая стальную продукцию, технику, химикаты, пластик, сигареты.

Еще 7 сентября президент России Владимир Путин подчеркнул, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. 30 сентября по результатам референдумов ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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