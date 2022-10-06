В Подмосковье возбудили дело в отношении сбившего насмерть мальчика на самокате

Уголовное дело возбуждено в отношении водителя автомобиля, который сбил насмерть мальчика в городском округе Солнечногорск. Об этом начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила в четверг, 6 октября.

Смертельное ДТП произошло накануне вечером 5 октября в деревне Кривцово.

«По предварительной информации, водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем Mercedes, совершил наезд на несовершеннолетнего 2012 года рождения, который выехал на проезжую часть дороги на механическом самокате. В результате ДТП пострадавший скончался», — сказала Петрова агентству городских новостей «Москва».

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водитель задержан.

2 октября в Москве автомобиль сбил человека на самокате, а затем протаранил фонарный столб.

ДТП произошло на дублере Щелковского шоссе. Примечательно, что самокатчик пересекал дорогу на красный свет. В этот момент его сбил автомобиль. Затем машину занесло, и она врезалась в мачту освещения.

Ранее, 11 августа, юрист Ефим Казанцев рассказал, что пострадавший от столкновения с электросамокатом пешеход может обратиться в полицию или ГИБДД, а также потребовать компенсации вреда через суд, сообщает телеканал «Звезда».