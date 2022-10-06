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Автомобильного вора задержали во время угона машины в Рязани

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В Рязани задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Он планировал забрать машину знакомого охранника.

Как пишет РИА «7 новостей» со ссылкой на региональное УМВД, преступление раскрыли спонтанно. Правоохранители остановили ВАЗ-21124, чтобы проверить документы. Как только водитель увидел полицейских, он вместе с пассажиром попытался скрыться.

Спустя некоторое время их задержали. Тогда же выяснилось, что автомобиль был угнан.

Полиции удалось узнать, что 30-летний мужчина планировал продать в ломбарде свой телефон, а на вырученные деньги купить наркотики. Автомобиля у него не было, тогда он решил «позаимствовать» транспортное средство у знакомого охранника.

Подозреваемый не умел водить машину, поэтому попросил другого знакомого довезти его до ломбарда. По дороге автомобиль для проверки остановили правоохранители, после чего водитель и пассажир попытались скрыться.

62INFO.ru отмечает, что охраннику сообщили об угоне уже после того, как вора поймали. Пропажу своего авто он даже не заметил.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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