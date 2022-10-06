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Мост в Нижегородской области обрушился из-за лесовоза

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Автомобильный мост обрушился в Семеновском районе Нижегородской области. По предварительным данным, причиной обрушения стал проезд по переправе лесовоза.

Речь идет о мосте в деревне Аристово, который является единственной переправой через реку Ухтыш. После обрушения деревня оказалась отрезана от «большой земли», подъезд к населенному пункту невозможен. В главном управлении автомобильных дорог региона отметили, что деревянный мост не был рассчитан на проезд транспорта массой свыше 4 т. Местные жители отмечают, что лесовозы и транспорт с дровами постоянно ездил по переправе, несмотря на ограничения. Об этом пишет ИА «НьюсНН».

В ведомстве также указали, что уже готов проект реконструкции подъезда к деревне Аристово от дороги Семенов — Хахалы — Феофаниха. Он включат и строительство нового моста. Положительное заключение по проекту должно быть получено в конце октября, после чего стартует процедура по поиску подрядчика.

На время работ будет создан временный проезд.

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