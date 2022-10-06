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Какие причины для неявки в военкомат по повестке считаются уважительными

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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За неявку в военкомат по повестке гражданину РФ грозит административная и уголовная ответственность. Однако законодательством предусмотрены уважительные причины, отменяющие эти виды наказаний. При каких обстоятельствах призывник может не приходить в военкомат — читайте в материале «Известий».

Уважительные причины неявки в военкомат по повестке

Правительство РФ 6 октября опубликовало на портале «Объясняем.рф» список уважительных причин для неявки в военкомат. В их числе:

  • утрата трудоспособности по состоянию здоровья;
  • тяжелое состояние здоровья или похороны одного из родителей, супруга, ребенка, родного брата или сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина.
  • обстоятельства, выходящие за пределы ответственности гражданина, такие как стихийные бедствия, аварии и другие причины.

При этом любой из этих факторов необходимо документально подтвердить, а призывная комиссия должна подтвердить уважительный характер причины. При исчезновении вышеуказанных обстоятельств россиянин, получивший повестку, должен явиться для постановки на учет.

Как приходят повестки при мобилизации-2022

Мобилизованным гражданин становится при получении предписания лично в руки. Вручить документ ему могут работники военных комиссариатов, руководство или ответственные лица по месту работы или учебы. Если ни один из перечисленных способов не удалось реализовать, военкомат передает полномочия правоохранителям.

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После получения повестки граждане обязаны явиться на сборные пункты. Срок явки указывается в документе.

Какое наказание предусмотрено за уклонение от мобилизации

Обстоятельства, по которым получивший повестку не явился в военкомат, будут определять степень ответственности, которую он понесет за это правонарушение.

Административные меры наказания включают в себя предупреждение или взыскание в размере от 500 до 3 тыс. рублей.

Помимо неявки в военкомат, такое наказание может грозить гражданину при непостановке на военный учет при смене места жительства и неуведомлении военного комиссариата об изменении семейного положения, места работы или должности или образования.

Нарушители, в течение долгого времени намеренно скрывающиеся от военкоматов, подлежат уголовной ответственности. Им может грозить:

  • штраф до 200 тыс. рублей или в размере дохода осужденного за полтора года;
  • принудительные работы на срок до двух лет;
  • арест на срок до полугода;
  • лишение свободы сроком до двух лет.

Также под уголовную ответственность подпадают случаи, когда гражданин пришел в военкомат, прошел медкомиссию и был признан годным к службе. Если указ о зачислении призывника в ряды Вооруженных сил уже выпущен, но гражданин уклоняется от мобилизации, в его отношении применяется статья 337 УК РФ. От срока, в течение которого призывник не выполняет свои воинские обязанности, зависит и применяемое к нему наказание:

  • при неявке от двух до 10 суток: арест на срок от двух до 10 суток или содержание в воинской дисциплинарной части до одного года;
  • от 10 суток до месяца: ограничение по военной службе до двух лет; содержание в воинской дисциплинарной части до двух лет; лишение свободы до трех лет;
  • более месяца: лишение свободы на срок до пяти лет.

О том, какие правовые основания существуют для получения брони или отсрочки от мобилизации — в материале «Известий».

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