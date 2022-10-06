Какие причины для неявки в военкомат по повестке считаются уважительными

За неявку в военкомат по повестке гражданину РФ грозит административная и уголовная ответственность. Однако законодательством предусмотрены уважительные причины, отменяющие эти виды наказаний. При каких обстоятельствах призывник может не приходить в военкомат — читайте в материале «Известий».

Уважительные причины неявки в военкомат по повестке

Правительство РФ 6 октября опубликовало на портале «Объясняем.рф» список уважительных причин для неявки в военкомат. В их числе:

утрата трудоспособности по состоянию здоровья;

тяжелое состояние здоровья или похороны одного из родителей, супруга, ребенка, родного брата или сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина.

обстоятельства, выходящие за пределы ответственности гражданина, такие как стихийные бедствия, аварии и другие причины.

При этом любой из этих факторов необходимо документально подтвердить, а призывная комиссия должна подтвердить уважительный характер причины. При исчезновении вышеуказанных обстоятельств россиянин, получивший повестку, должен явиться для постановки на учет.

Как приходят повестки при мобилизации-2022

Мобилизованным гражданин становится при получении предписания лично в руки. Вручить документ ему могут работники военных комиссариатов, руководство или ответственные лица по месту работы или учебы. Если ни один из перечисленных способов не удалось реализовать, военкомат передает полномочия правоохранителям.

После получения повестки граждане обязаны явиться на сборные пункты. Срок явки указывается в документе.

Какое наказание предусмотрено за уклонение от мобилизации

Обстоятельства, по которым получивший повестку не явился в военкомат, будут определять степень ответственности, которую он понесет за это правонарушение.

Административные меры наказания включают в себя предупреждение или взыскание в размере от 500 до 3 тыс. рублей.

Помимо неявки в военкомат, такое наказание может грозить гражданину при непостановке на военный учет при смене места жительства и неуведомлении военного комиссариата об изменении семейного положения, места работы или должности или образования.

Нарушители, в течение долгого времени намеренно скрывающиеся от военкоматов, подлежат уголовной ответственности. Им может грозить:

штраф до 200 тыс. рублей или в размере дохода осужденного за полтора года;

принудительные работы на срок до двух лет;

арест на срок до полугода;

лишение свободы сроком до двух лет.

Также под уголовную ответственность подпадают случаи, когда гражданин пришел в военкомат, прошел медкомиссию и был признан годным к службе. Если указ о зачислении призывника в ряды Вооруженных сил уже выпущен, но гражданин уклоняется от мобилизации, в его отношении применяется статья 337 УК РФ. От срока, в течение которого призывник не выполняет свои воинские обязанности, зависит и применяемое к нему наказание:

при неявке от двух до 10 суток: арест на срок от двух до 10 суток или содержание в воинской дисциплинарной части до одного года;

от 10 суток до месяца: ограничение по военной службе до двух лет; содержание в воинской дисциплинарной части до двух лет; лишение свободы до трех лет;

более месяца: лишение свободы на срок до пяти лет.

О том, какие правовые основания существуют для получения брони или отсрочки от мобилизации — в материале «Известий».