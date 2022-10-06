Россиян предупредили о ряде новых уязвимостей в Telegram

В работе мессенджера Telegram есть ряд уязвимостей, некоторые из них могут быть направлены на противодействие российской позиции по специальной военной операции по защите Донбасса. На это в беседе с «Известиями» 6 октября указал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

По словам эксперта, основатель Telegram Павел Дуров игнорирует уязвимости собственного мессенджера. В качестве аргумента Бедеров привел список уязвимостей информационной безопасности, которые эксплуатируются в мессенджере.



«Насколько мне известно, ряд уязвимостей высокого уровня сейчас используется в Telegram, чтобы противодействовать распространению позиции России по СВО и событиям на Украине», — подчеркнул специалист.

Ранее в этот день Дуров заявил, что хакеры могут получить доступ ко всему содержимому в телефоне из-за уязвимости мессенджера WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской). По его словам, для этого злоумышленнику будет достаточно отправить вредоносное видео или начать видеозвонок в WhatsApp. Дуров призвал пользователей «держаться подальше» от этого приложения, подчеркнув, что оно уже 13 лет является инструментом слежки.

Как отметил Бедеров, некоторое время назад мессенджер WhatsApp действительно имел уязвимость, которая позволяла злоумышленникам читать всю переписку пользователя.

При этом в мае аналитик предупреждал, что с начала спецоперации из-за уязвимости в Telegram было взломано несколько аккаунтов, принадлежащих администраторам российских каналов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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