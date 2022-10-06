Песков назвал похожими на «утку» сообщения СМИ о выезде из РФ 700 тыс. россиян

Песков назвал похожими на «утку» сообщения СМИ о выезде из РФ 700 тыс. россиян

2022-10-06 14:08:15

2022-10-06 14:08:15

2022-10-06 14:08:15

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