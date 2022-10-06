Мужчина погиб при наезде поезда в Ростовской области

Грузовой поезд сбил 44-летнего мужчину на перегоне в Ростовской области. От полученных травм потерпевший скончался.

Трагедия произошла в районе станции Кагальницкая 5 октября. По данным правоохранительных органов, местный житель нарушил правила безопасности на железной дороге, в результате чего его сбил поезд. Об этом сообщает RostovGazeta.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. Проверку по факту происшествия проводит управление на транспорте МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Специалисты напоминают, что железнодорожный состав не может резко затормозить, длина тормозного пути может составлять больше 1 км.

В конце сентября грузовой поезд насмерть сбил мужчину, который шел по путям в Нововаршавском районе Омской области. В момент происшествия потерпевший находился в состоянии опьянения.