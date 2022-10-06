Лукашенко ввел запрет на повышение цен в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ввел с 6 октября запрет на повышение цен в стране. Об этом в четверг, 6 октября, сообщает БелТА.

«С 6 числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты», — предупредил белорусский лидер.

По мнению главы государства, нынешние цены и так запредельные.

«Потому что цены после всплеска ошалевшего, о чем говорил премьер, еще выросли на столько же. И цены сегодня запредельные. Они уперлись в потолок. Дальше цены повышать нигде нельзя. Нет необходимости. Но бывают исключения. И эти исключения под контролем министра и губернаторов. Все», — указал Лукашенко.

Он предупредил, что на этом фоне не должно допускаться попыток ухода с рынка.

«Не дай бог какой-то магазин уйдет или он будет закрыт, какая-то контора, забегаловка и прочие. Не дай бог они уйдут с рынка. Вы за это ответите», — подчеркнул президент.

Ранее, 3 октября, Лукашенко поручил «мобилизовать всех» на уборку картофеля. По его словам, при необходимости к уборке можно привлечь студентов и школьников, поскольку «если человек пойдет пять-шесть часов поработает — и родителям в радость, и ребенку хорошая физическая подготовка».