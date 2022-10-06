Военный эксперт объяснил попытки ВСУ стянуть силы к Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются выйти на Мелитополь и Мариуполь. Такое предположение в беседе с «Известиями» 6 октября сделал военный эксперт Михаил Тимошенко.

Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ стянули в Запорожскую область большое число оружия и людей.

«Если это действительно так, то это попытка рассечь наш южный фланг, выйти на Мелитополь, на Мариуполь, в общем к морю. Что они получают от этого? Во-первых, Херсон отсечен, группировку мы снабжать не можем. Отсюда пришли и ужимки вокруг Херсона. Запорожье как раз — атомная станция, вот чем опасно», — сказал он.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ в районе населенного пункта Ровнополье Запорожской области уничтожили до 30 украинских боевиков и семь единиц автомобильной техники. Тогда же ВС РФ уничтожили до 70 украинских военных на Лисичанском направлении.

1 октября в районе города Запорожье российской авиацией были уничтожены две американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о присоединении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов. 5 октября российский лидер подписал федеральный конституционный закон о принятии новых территорий в состав РФ.

Южная и центральная части Запорожской области контролируются российскими силами, сам город Запорожье остается под контролем Украины. В запорожской администрации отмечали, что референдумы на оставшейся части области состоятся после ее перехода под контроль России.

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