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Путин рассказал о последствиях отказа от ресурсов из России

Путин заявил, что отказавшимся от поставок из России странам теперь приходится переплачивать за целый ряд товаров
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Президент России Владимир Путин заявил, что отказавшимся от поставок из России странам теперь приходится переплачивать за нефть, газ и металлы. На эту тему он высказался в четверг, 6 октября, в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Под давлением остаются сектора экономики, ориентированные на экспорт, прежде всего в европейские страны — это и понятно, всем известно, — в страны, которые отказались от российских поставок и теперь вынуждены переплачивать за целый ряд товаров, включая нефть, газ, металлы и так далее», — заметил глава государства.

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При этом российские экспортеры, добавил президент РФ, сейчас переключаются на другие рынки, но этот процесс — небыстрый.

«Нужно время на перестраивание логистических цепочек», — отметил Путин.

30 сентября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Европейская комиссия выступает за введение потолка цен на российский газ. Симсон отметила, что считает возможными ввод лимита и дискуссии о ценовых коридорах с теми поставщиками, с которыми можно вести переговоры.

Ранее, 22 сентября, министр финансов США Джанет Йеллен указала, что отказ Европы от российских энергоносителей грозит континенту суровой зимой. Но запланированное Западом ограничение цен на российскую нефть уже работает. По ее словам, Россия теперь должна предлагать Китаю и Индии «огромные скидки», чтобы сбывать куда-нибудь свою нефть. Так, по ее мнению, уже проявляется эффект от санкций.

В свою очередь, Путин 7 сентября заявил, что введение потолка цен на российский газ — это решение, которое не имеет перспектив. А в случае реализации подобных планов Западу грозит полная остановка поставок энергоносителей из России, добавлял глава государства.

В начале сентября заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Евросоюз каждый день теряет минимум €300 млн из-за антироссийских санкций.

В апреле Путин подчеркнул, что отказ от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов ударил по западным странам: в государствах растут цены и зашкаливает инфляция.

В странах Запада на фоне антироссийский рестрикций и решений снизить закупку энергоресурсов из РФ существенно выросли цены на газ, электроэнергию и продукты. Инфляция достигла беспрецедентных показателей для этих стран. На фоне ухудшающегося экономического положения многие европейские политики уже заявляли о нецелесообразности антироссийских санкций.

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