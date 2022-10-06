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Трамвайную сеть Липецка модернизируют

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В Липецке до конца 2025 года планируют модернизировать электротранспортную сеть. Проект реализуют в рамках концессионного договора, подписанного между руководством региона и компанией «Мовиста Регионы» в рамках федерального проекта комплексного развития городского наземного электрического транспорта.

Инвестору предстоит проложить новые пути, реконструировать депо, купить 46 новых трамвайных вагонов. После этого он получит право владеть объектом в течение 20 лет. Именно на такой срок заключили договор власти и бизнес, уточняет Lipetskmedia. Общая стоимость проекта — порядка 14,5 млрд рублей.

По словам губернатора Игоря Артамонова, реализация проекта начнется в октябре этого года. Это будет происходить в несколько этапов. Сначала подрядчик выполнит необходимые проектно-изыскательные работы, а затем приступит к модернизации трамвайной системы города. Депо оснастят передовым оборудованием: автоматической портальной моечной системой и механизированной двухсторонней площадкой для ремонта и обслуживания подвижного состава.

Инвестор в общей сложности отремонтирует 40,8 км путей и построит новую ветку протяженностью 5,2 км.

Подобные проекты реализуют еще в 10 городах России. Общий объем инвестиций составит 231 млрд рублей. Поддержку оказывает ВЭБ.РФ.

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