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Песков указал на противоречия в заявлениях Борреля

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля содержат противоречия. На это на брифинге в четверг, 6 октября, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Боррель в своих высказывания настолько противоречив, насколько настоящий дипломат не может быть противоречив в своих высказываниях», — сказал он, комментируя слова европейского чиновника о том, что ЕС готов к дипломатическому решению по Украине.

Накануне, 5 октября, Боррель в своем блоге написал о готовности Евросоюза к такому решению, «если позволят обстоятельства». При этом он также сообщил, что ЕС планирует в середине октября запустить миссию по подготовке украинских военных. Этот вопрос, по его словам, планируется обсудить на следующем совещании глав МИД ЕС 17 октября.

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В тот же день Боррель отмечал, что конфликт на Украине перешел в новую, опасную стадию. По его словам, существует сценарий, при котором конфликт может перерасти в применение ядерного оружия, «учитывая, что одной из сторон является ядерная держава». При этом он подчеркивал, что ЕС должен показать, что его поддержка Украины не ослабевает. В свою очередь, Дмитрий Песков заявил, что про ядерную эскалацию в мире говорят только те люди, которые ведут себя безответственно. Он призвал всех ознакомиться с соответствующей доктриной России.

9 сентября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал Борреля «вконец потерявшим дипломатические берега» за его высказывания о том, что Украине нужно выигрывать на поле боя. Еще в апреле тот во время поездки в Киев заявил, что конфликт должен быть разрешен военным, а не дипломатическим путем.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Перед этим ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

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