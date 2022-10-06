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В Кремле назвали позитивной новость о допуске России на турниры по боксу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Новость о том, что Международная ассоциация бокса (IBA) допустила российских спортсменов на соревнования, очень важная и позитивная. Об этом в четверг, 6 октября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, это станет дополнительным импульсом для спортивных властей продолжать усилия по отстаиванию интересов российских спортсменов.

«Безусловно, это очень важная, очень позитивная новость, и мы видим, что, к сожалению, пока это очень редкий пример такой федерации, которой удается так отстоять интересы наших спортсменов <...> Наш спорт высших достижений может и должен иметь право выступать на международных соревнованиях, мы должны за это бороться», — отметил Песков.

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IBA допустила к участию в соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии днем ранее. Так, к соревнованиям вернутся и технические представители России и Белоруссии. Российские спортсмены будут выступать под своим национальным флагом и гимном.

В свою очередь, действующий президент IBA Умар Кремлев заявил, что спорт должен находиться вне политики, и призвал все остальные спортивные международные федерации последовать примеру IBA.

Депутат Госдумы, олимпийский чемпион 2004 года Артур Таймазов также отметил, что решение IBA о допуске российских спортсменов на соревнования стало единственным верным. Депутат выразил надежду на то, что в обозримом будущем и другие спортивные международные федерации последуют примеру федерации.

В марте этого года IBA запретила россиянам участвовать в международных турнирах. Организация отстранила спортсменов и официальных лиц, в том числе судей, принадлежащих к национальным федерациям России или Белоруссии.

После начала спецоперации России по защите мирного населения Донбасса МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Решение о спецоперации было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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