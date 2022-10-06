Песков прокомментировал инициативу ГД забирать брошенные машины уехавших россиян

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 6 октября, во время брифинга прокомментировал предложение депутата Госдумы забирать брошенные автомобили у уехавших из России граждан.

Он отметил, что пока обсуждения не было, а мнения по этому поводу различаются.

«Мы не знаем деталей, не знаем аргументации и всего остального. Ничего не можем сказать пока», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Ранее в этот день депутат ГД Олег Морозов предложил отбирать брошенные автомобили покинувших страну россиян.

4 октября сообщалось об очередях выезжающих из России людей на границе в Псковской области. Там были усилены смены, развернуты мобильные призывные пункты и обеспечены санитарные условия, отмечался «очень большой наплыв людей».

По данным МВД Казахстана, с 21 сентября в страну въехали «порядка 98 тыс. россиян». При этом выехали из республики 64 234 россиянина.

29 сентября в Сети появились кадры с митингующими гражданами Грузии, которые требуют русских покинуть страну. Акция прошла в центре Тбилиси. В стране значительно возросла русофобия в связи с резким увеличением числа граждан РФ.

7 сентября стало известно, что на границе с Грузией подлежащим мобилизации гражданам России вручают повестки.В этот же день сообщалось, что в ближайшее время в Северной Осетии на границе с Грузией на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Верхний Ларс» развернут мобилизационный пункт военкомата.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Российский лидер указал на необходимость данной меры для защиты родины, суверенитета России, территориальной целостности и обеспечения безопасности россиян.