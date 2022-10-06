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В Кремле оценили заявление Маска о пророссийском востоке Украины

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Фото: Global Look Press/IMAGO
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Слова американского предпринимателя, гендиректора компаний SpaceX и Tesla Илона Маска о том, что жители востока Украины поддерживают Россию, — констатация реальности. Об этом 6 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это реальное положение дел. На востоке Украины всегда жило население, которое испокон веков было русским. Те, кто способен к обработке информации, анализу, констатации реальности, они приходят к этому мнению, подтверждают это. И таких людей не мало», — сказал он журналистам.

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О том, что «большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных частях большинство населения составляют русские, и они предпочитают Россию», Маск написал в Twitter ранее в этот день. По его мнению, если исходить из того, что воля людей имеет значение, в любой зоне конфликта следует поддерживать волю тех, кто живет там.

До этого, 3 октября, бизнесмен опубликовал серию твитов, посвященных ситуации на Украине. Вначале он предложил свои пункты по урегулированию отношений между Москвой и Киевом, назвав Крым российским. Для урегулирования Маск предложил провести повторные референдумы на освобожденных территориях Донбасса под эгидой ООН, перестать оспаривать принадлежность Крыма РФ, а также прекратить вооруженный конфликт и начать переговоры.

При этом предприниматель заявил, что победа Украины маловероятна. Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник оскорбил американского миллиардера за его предложения, в то время как Песков отметил, что в отличие от многих профессиональных дипломатов Маск пытается искать пути для мира.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что достижение мира без выполнения условий российской стороны не будет возможным.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. 30 сентября, по результатам референдумов, Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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