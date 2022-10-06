Число погибших в результате стрельбы в яслях в Таиланде увеличилось до 36 человек. Об этом в четверг, 6 октября, сообщает местная газета Khaosod.

Среди погибших 22 ребенка. Еще 12 человек получили ранения.

Ранее сообщалось о 34 погибших.

О том, что более 30 человек погибли при нападении бывшего полицейского на детский центр в Таиланде стало известно ранее в этот день. После нападения на детский центр мужчина вернулся на пикапе Vigo в свой дом, застрелил жену и ребенка, после чего покончил жизнь самоубийством.

Отмечается, что преступник, вероятно, был в состоянии наркотического опьянения. По предварительной информации, злоумышленник ранее был уволен со службы по причинам, связанным с наркотиками.