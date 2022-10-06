Песков прокомментировал данные разведки США о причастности Украины к убийству Дугиной

Если информация о признании американской разведки причастности властей Украины к убийству российской журналистки Дарьи Дугой не является фейком американских СМИ, то данный момент можно оценивать только положительно. Об этом заявил 6 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Если это так, если это не фейк, то действительно, это положительно, что американская разведка с этим согласилась. Поздновато, но согласилась. Хочется надеяться, что это не попытка американских коллег, обладая некой информацией, снять с себя ответственность за приготовление каких-то будущих терактов, которым может заниматься украинский режим», — указал пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Как указал Песков, Кремль по данному расследованию по-прежнему обладает той информацией, которая была с самого начала предоставлена российскими спецслужбами.

«И причастность украинского государства к этому теракту, убийству молодой девушки, была тогда аргументирована. Все меры по установлению исполнителей, — а заказчики ясны, — были приняты», — пояснил представитель Кремля.

Ранее в четверг сообщалось, что американская разведка считает, что за убийством российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной (Платоновой) стоит Украина. При этом американские официальные лица не стали раскрывать инициаторов убийства Дугиной в правительстве Украины. Как отметило издание The New York Times, неизвестно, «санкционировал ли миссию президент Украины Владимир Зеленский».

Также американские официальные лица утверждают, что им заранее не было известно о плане Киева устроить подрыв машины, в которой находилась Дугина. Они заверяют, что Вашингтон не принимал в этом абсолютно никакого участия. Теперь же в США опасаются, что такие действия со стороны Украины могут расширить конфликт.

Дугина погибла вечером 20 августа. На автомобиле Toyota Land Cruiser она направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», который посетила вместе с отцом. Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вязёмы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. 29-летняя девушка погибла мгновенно. В совершении убийства Дугиной ФСБ подозревает гражданку Украины Наталью Вовк. СК РФ отметил, что к убийству журналистки могут быть причастны и другие лица. Их личности на данный момент устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»).