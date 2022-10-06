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Портал «Объясняем.рф» назвал критерии для мобилизации военных пенсионеров

«Объясняем.рф»: военных пенсионеров могут мобилизовать при соответствии требованиям призыва
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Военные пенсионеры могут быть призваны в ряды Вооруженных сил РФ (ВС РФ) по частичной мобилизации, если состояние их здоровья и военно-учетная специальность соответствуют требованиям призыва. Об этом сообщили в четверг, 6 октября, на правительственном портале «Объясняем.рф».

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«Если вы считаете, что можете быть призваны, у вас есть возможность прибыть в военкомат и выразить желание быть мобилизованным», — ответили военным пенсионерам на портале на соответствующий вопрос.

Ранее в четверг на портале также разъяснили, что уважительные причины освобождают гражданина РФ от явки в военкомат после получения повестки, однако они должны быть подтверждены документально. Однако, как уточняет портал, когда действие уважительной причины закончится, россиянин обязан незамедлительно, без второй повестки прийти в военкомат.

Тогда же президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. В документе говорится о том, что отсрочка предоставляется гражданам, которые получают образование соответствующего уровня первый раз и которые обучаются по очной и очно-заочной формам. В этот список вошли также аспиранты, врачи-ординаторы и дополнительные категории студентов.

Также стало известно, что средняя цена предметов из набора мобилизационного составляет 6,89 тыс. рублей — это данные о покупках россиян за 24-25 сентября в сравнении с 17-18 числами. По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», этот показатель вырос за неделю на 12%..

Частичная мобилизация объявлена 21 сентября. В Министерстве обороны тогда сообщили, что в общей сложности будут призваны 300 тыс. человек.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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