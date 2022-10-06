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Продажи автомобилей с пробегом в III квартале выросли в РФ на 36%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Продажи подержанных автомобилей в России в III квартале текущего года выросли на 36%. Об этом «Известиям» сообщили 6 октября в платформе «Авито Авто».

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В некоторых регионах — Дагестане, Красноярском крае, Омской, Новосибирской областях, количество сделок в сегменте значительно увеличилось не только в сравнении со II кварталом 2022 года, но и в сравнении с 2021 годом в целом. Так в Дагестане продажи автомобилей с пробегом в III квартале 2022 года выросли на 9,4%, в Омской области на 27%, в Красноярском крае на 34,7%, в Новосибирской области на 45%.

Специалисты составили рейтинги самых продаваемых на рынке машин с пробегом в III квартале моделей в трех ценовых сегментах: до 1 500 000 рублей, от 1 500 000 до 3 000 000 рублей и свыше 3 000 000 рублей.

В рейтинге наиболее продаваемых автомобилей с пробегом бюджетных моделей первое место заняла Lada Priora. На второй позиции Lada Granta, на третьей Lada 2114. Четвертое место занял Ford Focus, пятое — Hyundai Solaris.

В ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей лидером по доле продаж на рынке авто с пробегом стала Toyota Camry. Кроссовер Toyota RAV4 оказался на втором месте, Kia Sportage на третьем. Замкнули пятерку лидеров по популярности в этом ценовом диапазоне Hyundai Creta и Volkswagen Tiguan.

В диапазоне цен от 3 000 000 рублей первое место по итогам III квартала текущего года занял внедорожник Toyota Land Cruiser. На второй строчке по объему продаж в сегменте оказался Toyota Land Cruiser Prado, на третьей кроссовер BMW X5. Также в этом сегменте отметились Toyota Camry, Mercedes-Benz E-класс, Lexus RX, и BMW X6.

5 октября стало известно, что крупным дилерским сетям в России не хватает специалистов по выкупу и перепродаже подержанных автомобилей. Так автодилер «Рольф» для своих автосалонов в Москве и Московской области стал активно стал искать персонал. Всего компания планирует нанять около тысячи человек для расширения бизнеса в столичной агломерации.

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