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Мишустин заявил о неприемлемости языка ультиматумов для России

Мишустин указал на давление Запада на страны, которые отстаивают свои интересы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Запад в попытке сохранить удобный ему миропорядок оказывает нарастающее давление на страны, которые отстаивают свои национальные интересы. Об этом в четверг, 6 октября, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Каспийского экономического форума в Москве.

«Коллективный Запад в попытках сохранить существующий удобный ему миропорядок оказывает нарастающее давление на другие страны. В первую очередь на те, которые отстаивают свои национальные интересы и не готовы играть по западным правилам. Это, в том числе, и Россия», — сказал он.

Мишустин отметил, что прошедшие референдумы в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях о присоединении к РФ стали поводом для нового витка прессинга в отношении России со стороны коллективного Запад. При этом он напомнил, что регионы присоединились к России на основании открытого волеизъявления народа.

«Для нас неприемлем язык ультиматумов. Ни одно государство не имеет права навязывать свою волю другим, тем более — прибегать к средствам давления, которые затрагивают интересы простых граждан и частного бизнеса», — подчеркнул российский премьер.

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Кроме того, премьер-министр уверен, что из-за давления Запада странам Каспийского региона предстоит работать в условиях турбулентности глобальной экономики и геостратегической напряженности.

4 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что для России непринципиально признание прошедших референдумов о воссоединении четырех регионов с РФ Западом, но там должны принять новую реальность. Тогда же он отметил, что США подчинили себе весь коллективный Запад, чтобы превратить Украину в инструмент борьбы с Россией.

30 сентября секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что текущая геополитическая обстановка в мире является непредсказуемой, и основная причина этой ситуации заключается в стремлении США сохранить свое господство в мире. В то же время он назвал очевидным тот факт, что возможности США поддерживать свою гегемонию в политической, военной, экономической, идеологической сферах становятся всё более ограниченными.

В тот же день президент РФ Владимир Путин подписал указы о присоединении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов. 5 октября российский лидер подписал федеральный конституционный закон о принятии новых территорий в состав РФ.

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