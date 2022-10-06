Российская онлайн-премьера кроссовера Omoda С5 состоится 11 октября

Бренд Omoda, входит в материнскую Chery, официально представит 11 октября в России модель кроссовера С5. Об этом «Известиям» 6 октября сообщили в пресс-службе компании.

Для российского рынка китайский кроссовер Omoda C5 будет оснащаться турбированным четырехцилиндровым двигателем объемом 1,5 л. Мощность силового агрегата составит 147 л. с. В связке с мотором будет работать вариатор. Передняя подвеска независимая типа МакФерсон, задняя — пружинная полузависимая. Рулевое управление с электроусителем, все тормозные механизмы — дисковые.

У Omoda C5 будут сразу три типоразмера шин, от 16 до 18 дюймов. Модель будет доступна на первом этапе в трех комплектациях и 13 цветовых комбинациях.

В списке стандартного оборудования будут входить электропривод боковых стекол и системы мониторинга давления воздуха в шинах, а также климат-контроль. Опционально автомобиль можно будет оснастить потолочным вентиляционным люком с электрическим приводом, электроприводом задней двери, круиз-контролем, датчиками парковки, камерой заднего вида, USB-розетками, системой бесключевого доступа и запуска двигателя.

5 октября «Автостат» сообщил, что кроссовер Chery Tiggo 4 стал лидером авторынка Москвы за период с 26 сентября по 2 октября 2022 года. Второе место в столичном рейтинге занял Chery Tiggo 7 PRO. На третьей позиции расположился лифтбек Volkswagen Polo. Следом идет кроссовер Haval Jolion, а замкнула топ-5 отечественная Lada Granta.