Троицкий мост в Пскове откроют досрочно до конца 2022 года

Стала известна предварительная дата открытия после ремонта Троицкого моста в Пскове. Его должны открыть для движения автотранспорта и пешеходов до конца 2022 года. Об этом Псковской ленте новостей сообщили в городской администрации.

Ранее начальник управления городского хозяйства администрации Александр Грацкий говорил, что реконструкция моста завершится только в 2023 году. Однако, по его словам, есть возможность досрочно открыть движение для общественного транспорта, автотранспорта и пешеходов до завершения этого года.

В сентябре сообщалось о начале монтажа пролетного строения Троицкого моста.

Напомним, Троицкий мост в Пскове закрыли на реконструкцию 1 марта. В конце июля степень строительной готовности моста оценивали в 45%. В конце июня сообщалось, что из бюджета Пскова на ремонт Троицкого моста выделят дополнительно более 80 млн рублей.

Мост построили в 1954 году по нормам 1947 года. Специалисты обнаружили силовые трещины в балках, которые ослабляют конструкцию.