Украинские войска вновь обстреляли мичуринскую исправительную колонию в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй день подряд обстреливают мичуринскую исправительную колонию в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в четверг, 6 октября, сообщило министерство юстиции региона.

«Сегодня <...> территория Мичуринской исправительной колонии вновь подверглась обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в результате очередного обстрела колонии пострадавших нет, степень разрушений зданий и сооружений исправительного учреждения устанавливается.

Днем ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что ВСУ обстреляли колонию из вертолета. Он отметил, что украинские военные выпустили неуправляемые авиационные ракеты (НУРС) по территории, в результате чего были повреждены общежитие, административное здание и ограждение колонии. Пострадавших в результате произошедшего нет.

2 октября мэр сообщил, что четыре жителя поселка Бахмутка, расположенного в черте Горловки, погибли в результате обстрела со стороны ВСУ.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о воссоединении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов с Россией. 5 октября российский лидер подписал федеральный конституционный закон о принятии новых территорий в состав РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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