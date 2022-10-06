Главы комитетов Госдумы призвали Генпрокуратуру разобраться с проблемами снабжения тыла

Председатели комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов и безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев призвали Генпрокуратуру РФ разобраться с проблемами снабжения тыла. Соответствующее письмо они направили на имя генпрокурора Игоря Краснова.

Как рассказал в четверг, 6 октября, член комитета ГД по обороне Андрей Гурулев в эфире телеканала «Россия 1», председатели комитетов по безопасности и обороне «написали письмо генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда же все-таки все» это в тылу делось. Он напомнил, что в прошлом финансирование тыла производилось в полном объеме, пишет Pravda.Ru.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Ее анонсировал президент государства Владимир Путин в видеообращении к населению. Позднее он подписал несколько указов, определяющих категории граждан, которым положена отсрочка, отмечает телеканал «360». Среди них уже есть сотрудники СМИ и IT, а также ряд студентов высших учебных заведений.

30 сентября Путин подписал указы о присоединении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов. 5 октября президент России подписал федеральный конституционный закон о принятии новых территорий в состав РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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