Уникальный минерал глендонит нашли в Псковской области

Житель Дновского района Псковской области обнаружил уникальный минерал. Глендонит он нашел в русле реки Рвовка. Этот минерал редко встречается не только в Псковской области, но и во всем мире. Сейчас минерал находится в Дновском музейно-выставочном центре.

Псковское агентство информации пишет, что глендониты образуют необычные формы в виде звезд со множеством лучей. До сих пор у ученых остается много вопросов относительно происхождения и первоначального состава глендонитов. Минерал практического применения не получил и пользуется популярностью только у коллекционеров.

У специалистов по нетрадиционной медицине есть мнение, что глендонит способен успешно справляться с лечением заболеваний нервной системы, устранять беспричинные страхи и тревоги. Камень может лечить депрессию, бессонницу, снимать нервное напряжение, раздражение и приступы гнева.

Ранее сообщалось, что в Якутии ученые обнаружили новый минерал амгаит, ставший первым в мире природным соединением таллия с теллуром.