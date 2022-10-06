Changan CS55 Plus появился у российских дилеров до старта официальных продаж

Переднеприводный китайский кроссовер Changan CS55 Plus появился на российском рынке с единственным полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 180 л. с. Об этом 6 октября сообщил портал Autonews.

Китайская компания Changan пока официально не начала продажи кроссовера на российском рынке, однако CS55 Plus уже выставлен на сайте одного из отечественных автодилеров. Объявлена даже стоимость автомобиля — 2,789 млн рублей.

Судя по информации продавца, переднеприводный кроссовер будет предлагаться на российском рынке с безальтернативным полуторалитровым двигателем мощностью 180 л. с. Мотор будет работать с семиступенчатым «роботом».

Дилер предлагает Changan CS55 Plus в сером или красном цвете с кожаной обивкой салона. Других подробностей о комплектации машины пока нет.

Последней новинкой от марки Changan для России стал кроссовер Uni-K. В основном кроссовер представлен в топовой версии Tech и стоит более 4,5 млн рублей.

Uni-K снабжен двухлитровым бензиновым турбомотором, его мощность составляет 233 л. с. Двигатель работает с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Тип привода либо передний, либо полный. Максимальная скорость машины — 200 км/ч.

5 октября компания Geely обновила кроссовер Tugella, который выпускается в Белоруссии. Изменений под капотом нет, все нововведения пришлись на дизайн машины, вдобавок она получила более продвинутое оснащение. Под капотом двухлитровый бензиновый мотор мощностью 238 л. с. С ним работает 8-ступенчатый «автомат». О появлении обновленной версии кроссовера в России пока официальной информации нет.