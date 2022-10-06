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Changan CS55 Plus появился у российских дилеров до старта официальных продаж

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Фото: Changan
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Переднеприводный китайский кроссовер Changan CS55 Plus появился на российском рынке с единственным полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 180 л. с. Об этом 6 октября сообщил портал Autonews.

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Китайская компания Changan пока официально не начала продажи кроссовера на российском рынке, однако CS55 Plus уже выставлен на сайте одного из отечественных автодилеров. Объявлена даже стоимость автомобиля — 2,789 млн рублей.

Судя по информации продавца, переднеприводный кроссовер будет предлагаться на российском рынке с безальтернативным полуторалитровым двигателем мощностью 180 л. с. Мотор будет работать с семиступенчатым «роботом».

Дилер предлагает Changan CS55 Plus в сером или красном цвете с кожаной обивкой салона. Других подробностей о комплектации машины пока нет.

Последней новинкой от марки Changan для России стал кроссовер Uni-K. В основном кроссовер представлен в топовой версии Tech и стоит более 4,5 млн рублей.

Uni-K снабжен двухлитровым бензиновым турбомотором, его мощность составляет 233 л. с. Двигатель работает с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Тип привода либо передний, либо полный. Максимальная скорость машины — 200 км/ч.

5 октября компания Geely обновила кроссовер Tugella, который выпускается в Белоруссии. Изменений под капотом нет, все нововведения пришлись на дизайн машины, вдобавок она получила более продвинутое оснащение. Под капотом двухлитровый бензиновый мотор мощностью 238 л. с. С ним работает 8-ступенчатый «автомат». О появлении обновленной версии кроссовера в России пока официальной информации нет.

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