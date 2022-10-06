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Количество видеокамер увеличат на дорогах Татарстана

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К концу 2022 года на дорогах Татарстана на 88 единиц увеличат количество камер фото- и видеофиксации. Об этом сообщает ГИБДД по региону.

ИА «Татар-информ» уточняет, что республика стала первым субъектом в стране, в котором начали устанавливать камеры на дорогах. В 2008 году было 66 комплексов, а сейчас их количество выросло до 897.

Увеличение количества камер — это один из пунктов реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» и подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Таатарстане», рассчитанной до 2025 года.

Inkazan.ru напоминает, что на дорогах республики установлено в общей сложности 4,7 тыс. камер фиксации нарушений правил движения. Регион является лидером по этому показателю среди российских субъектов.

Ранее сообщалось, что с сентября на дорогах Тамбовской области появились новые видеокамеры для фиксации нарушений правил дорожного движения. Отличительная особенность новых мобильных комплексов «Кордон.Про» в том, что они размещаются на автомобиле и выявляют нарушения при движении.

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