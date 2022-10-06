Резкое похолодание прогнозируют в Омской области

Синоптики прогнозируют резкое понижение температуры на территории Омской области. Суточная температура на севере региона составит -2 градуса.

Согласно прогнозам, стабильное похолодание до минусовых температур ожидается к 20 октября. Ночью и днем будет держаться примерно одинаковая погода, пишет ИА «Город55».

Снегопады в регионе ожидаются примерно 17 октября.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области прогнозируют снегопады, которые продлятся в течение недели. Стабильная минусовая температура установится в регионе к 20 октября.