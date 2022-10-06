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Портал «Объясняем.рф» назвал освобождающие от явки в военкомат причины

Опубликован список уважительных причин, освобождающих от явки в военкомат
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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Уважительные причины освобождают гражданина РФ от явки в военкомат после получения повестки, однако они должны быть подтверждены документально, передает портал «Объясняем.рф».

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«Уважительными причинами неявки в военкомат по повестке считаются утрата трудоспособности, связанная с заболеванием или увечьем гражданина; тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, ребенка, родного брата или сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина, либо участие в похоронах указанных лиц», — говорится в сообщении, опубликованном в среду, 5 октября.

Кроме того, данный список пополнили препятствие, которое возникло в результате действия непреодолимой силы, «или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина (например, стихийное бедствие)» и «иные причины, признанные уважительными призывной комиссией».

Однако, как уточняет портал, когда действие уважительной причины закончится, россиянин обязан незамедлительно, без второй повестки прийти в военкомат.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. В документе говорится о том, что отсрочка предоставляется гражданам, которые получают образование соответствующего уровня первый раз и которые обучаются по очной и очно-заочной формам. В этот список вошли также аспиранты, врачи-ординаторы и дополнительные категории студентов.

О расширении условий предоставления отсрочки от мобилизации глава государства рассказал днем ранее. Тогда он отметил, что отсрочку от мобилизации получат также те, кто учится в вечернее время.

4 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил Генштабу в кратчайший срок дать призывным комиссиям и военным комиссарам разъяснения по вопросу отсрочек в рамках частичной мобилизации.

Частичная мобилизация объявлена 21 сентября. В Министерстве обороны тогда сообщили, что в общей сложности будут призваны 300 тыс. человек.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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