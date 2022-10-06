Терапевт перечислила причины скачков давления

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что причинами скачков давления могут быть стресс, перемена погоды и постковидный синдром.

В беседе с «Москвой 24» в четверг, 6 октября, специалист отметила, что если человек имеет склонность к гипертонии, то его организм может реагировать на смену погоды скачками артериального давления.

Также к скачкам давления может приводить стресс. Врач пояснила, что когда человек испытывает сильные переживания, эмоции, пребывает в состоянии стресса, тогда тоже может подскакивать давление.

Также причиной скачков давления может быть постковидный синдром. По ее словам, после перенесенного заболевания «может разбалансироваться регулировка артериального давления и человек может испытывать нестабильное артериальное давление».

Врач посоветовала гипертоникам каждый день принимать специальные препараты, помогающие избежать резких скачков давления и поддержать его на необходимом уровне. Чернышова подчеркнула, что лекарства должен назначить лечащий врач.

Также она посоветовала пить достаточное количество воды, тогда «организму легче управлять сосудистым тонусом, если в кровеносном русле достаточно жидкой части крови».

5 октября дерматовенеролог Наталия Жовтан рассказала о вреде солярия для людей с повышенным артериальным давлением, а также для тех, у кого есть пигментные пятна, хронические заболевания кожи, аутоиммунные заболевания и заболевания крови, отмечает RT.

30 августа Надежда Чернышова рассказала, как нормализовать пониженное давление. По ее словам, как правило, оно является следствием малоподвижного образа жизни. Чтобы повысить давление, нужно больше двигаться и следить за рационом питания, отмечает телеканал «360».

Между тем, как 29 сентября рассказал врач психиатр-нарколог высшей квалификационной категории Валентин Скрябин, крепкий чай и кофе лучше не пить в бане. По словам специалиста, употребление этих напитков в бане может вызвать скачок артериального давления, поэтому «лучше ограничить все то, что может вызвать повышение артериального давления и обезвоживание», отмечает агентство городских новостей «Москва». Также врач подчеркнул, что в бане очень опасно употреблять алкоголь, потому что высокие температура и влажность усиливают влияние алкоголя на организм. Последствиями могут быть скачки давления, рвота и тошнота. В бане лучше всего пить воду, натуральные соки и морсы, а также травяные чаи.