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Школу на 1,6 тыс. мест построят в Ленинском округе Подмосковья

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В деревне Сапроново Ленинского округа Подмосковья появится школа на 1 675 учащихся. Подписание соглашения о строительстве между группами компаний «3-Red» и «Брусника» обеспечило региональное министерство жилищной политики.

Проект предполагает возведение пятиэтажного здания, архитектурной особенностью которого станет атриум. Во всех учебных кабинетах установят современное оборудование. Левый блок отдадут начальной школе.

На первом этаже школы будет располагаться библиотека с выходом во внутренний двор, а на первом — спортивные и репетиционные залы. Третий и четвертый этажи отведут под амфитеатр и педагогическое пространство.

Школа будет находиться на территории ЖК «Первый квартал». Она будет рассчитана и на юных жителей соседнего ЖК «Видный берег-2».

По словам главы министерства жилищной политики Инны Федотовой, которые приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня», развитие социальной инфраструктуры при строительстве новых микрорайонов является главной задачей. Проект современной школы увеличенной мощности станет отличным решением для смежной территории двух застройщиков.

В конце сентября сообщалось, что в Московской области завершили проектирование новой большой школы, которую планируется возвести в селе Павловская Слобода в горокруге Истра. Завершить строительство планируется в 2024 году.

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