Новый температурный максимум зарегистрировали в Екатеринбурге

Самая высокая температура за 31 год наблюдений зарегистрирована в Екатеринбурге 4 октября. Воздух местами прогревался до +19,6 градуса. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, прежний температурный максимум для этой даты действовал с 1991 года. Об этом пишет ТагилСити.Ру.

4 октября 2022 года средняя температура воздуха составляла +14 градусов. 6 октября в Екатеринбурге прогнозируют дождь и облачность. Порывы ветра будут достигать 10 м/с.

Согласно прогнозам, 7 октября осадки в Екатеринбурге не ожидаются, температура воздуха не превысит +10 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали недельные снегопады в соседней Челябинской области. Стабильная минусовая температура в регионе установится к 20 октября.