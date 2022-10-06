Депутаты Госдумы призвали решить проблему снабжения тыла

Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов и председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев попросили генпрокурора Игоря Краснова разобраться с проблемой снабжения тыла. Об этом заявил член комитета ГД по обороне Андрей Гурулев в четверг, 6 октября.

«Одновременно два председателя наших комитетов — по безопасности и по обороне — написали письмо генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда же всё-таки всё это в тылу делось», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, Гурулев напомнил, что финансирование тыла в прошлом производилось в полном объеме.

Картаполов заявил, что средства были выделены.

«Мало того, мы когда обсуждали бюджет в прошлом году, я спросил у представителя Министерства обороны, вас он полностью устраивает, он обеспечивает ваши потребности? Я получил ответ, что обеспечивает», — отметил он в эфире «Соловьев Live».

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о присоединении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов. 5 октября российский лидер подписал федеральный конституционный закон о принятии новых территорий в состав РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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