Депутаты Госдумы призвали решить проблему снабжения тыла
Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов и председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев попросили генпрокурора Игоря Краснова разобраться с проблемой снабжения тыла. Об этом заявил член комитета ГД по обороне Андрей Гурулев в четверг, 6 октября.
«Одновременно два председателя наших комитетов — по безопасности и по обороне — написали письмо генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда же всё-таки всё это в тылу делось», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
Кроме того, Гурулев напомнил, что финансирование тыла в прошлом производилось в полном объеме.
Картаполов заявил, что средства были выделены.
«Мало того, мы когда обсуждали бюджет в прошлом году, я спросил у представителя Министерства обороны, вас он полностью устраивает, он обеспечивает ваши потребности? Я получил ответ, что обеспечивает», — отметил он в эфире «Соловьев Live».
30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о присоединении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов. 5 октября российский лидер подписал федеральный конституционный закон о принятии новых территорий в состав РФ.
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