На линии соприкосновения в Запорожской области сейчас находится больше оружия и военных, чем за все время специальной военной операции России по защите Донбасса. Как заявил 6 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули туда внушительные резервы.

«Количество вооружений и личного состава [ВСУ], которое брошено на запорожскую линию боевого соприкосновения, впечатляет. Оно намного больше, чем было за все время проведения СВО», — цитирует Рогова ТАСС.

По словам председателя запорожского движения, активность ВСУ сохраняется несмотря на то, что число их потерь становится все большим, но эти потери восполняются, и украинские войска продолжают сохранять свой наступательный настрой.

«Нельзя сказать о сокращении какого-либо наступательного потенциала со стороны противника на запорожской линии боевого соприкосновения», — добавил он.

Ранее, 5 октября, посол в США в России Анатолий Антонов заявил, что Россия будет непреклонно защищать Крым и новые территории (Донецкую и Луганскую народные республики — ДНР и ЛНР, Херсонскую и Запорожскую область). Так дипломат прокомментировал высказывание представителей Пентагона о возможных ударах по Крыму.

Тогда же официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ в районе населенного пункта Ровнополье Запорожской области уничтожили до 30 украинских боевиков и семь единиц автомобильной техники. Также ВС РФ уничтожили до 70 украинских военных на Лисичанском направлении.

В этот же день стало известно, что росгвардейцы обнаружили и обезвредили взрывное устройство в Мелитополе в Запорожской области, предотвратив тем самым теракт. Горожане обратили внимание на черный пакет, который лежал около дома 110 на улице Покровской, и сообщили о нем в полицию.

1 октября сообщалось, что в районе города Запорожье российской авиацией были уничтожены две американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

Президент России Владимир Путин подписал 5 октября федеральный конституционный закон о принятии ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. 30 сентября Путин по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав Российской Федерации этих территорий. В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что удары по новым территориям России будут восприниматься как акты агрессии.

В период с 23 по 27 сентября жители этих территорий голосовали на референдумах по вопросу присоединения к РФ. За присоединение ДНР к РФ по результатам обработки 100% бюллетеней проголосовали 99,23% граждан. В ЛНР интеграцию с РФ поддержали 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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