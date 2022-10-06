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Посла РФ в Молдавии вызвали в МИД для знакомства с позицией Кишинева по референдумам

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Фото: РИА Новости/Sputnik/Александр Связин
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Посла РФ в Молдавии Олега Васнецова вызвали в МИД для знакомства с позицией Кишинева по референдумам. Об этом в четверг, 6 октября, сообщает пресс-служба министерства.

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Вызвать российского посла в министерство распорядилась глава дипломатии Молдавии Нику Попеску.

«Дипломатия нашей страны подтверждает последовательную поддержку усилий Украины по восстановлению своего суверенитета и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ», — говорится в Telegram-канале министерства.

В пресс-службе ведомства также отметили, что МИД Молдавии не признает результаты прошедших референдумов, дополняет «Газета.Ru».

Ранее послы РФ в Германии, Великобритании, Польше, Финляндии, Эстонии, Хорватии, Лиссабона и Норвегии были вызваны в МИД стран после принятия в состав России новых территорий.

4 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что для России непринципиально признание прошедших референдумов о вхождении новых территорий в состав РФ Западом, но там должны принять новую реальность. Тогда же он отметил, что США подчинили себе весь коллективный Запад, чтобы превратить Украину в инструмент борьбы с Россией.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о присоединении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов. 5 октября российский лидер подписал федеральный конституционный закон о принятии новых территорий в состав РФ.

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