Новые въездные знаки по 600 тыс. рублей появятся в саратовских городах

Правительство Саратовской области выделит из резервного фонда 3,6 млн рублей на создание элементов благоустройства на границах поселений. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин.

Въездные знаки появятся в Балаково, Хвалынске, Красноармейске, Петровске, Ртищево и рабочем поселке Самойлово. На каждый элемент благоустройства выделяется по 600 тыс. рублей, уточняет ИА «Взгляд-инфо».

Ранее стало известно о выделении из регионального бюджета дополнительно 112 млн рублей на строительство новой поликлиники в Кировском районе Саратова. Она будет рассчитана на 500 посещений в смену.