Доходный дом Викулиной восстановят в Хабаровске по требованию прокуратуры

В Хабаровске по требованию прокуратуры должны восстановить объект культурного наследия регионального значения «Дом доходный К.В. Викулиной». Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

Речь идет о здании по адресу улица Комсомольская, 70. Точное время его строительства неизвестно, однако в 1918 году на участке уже стоял двухэтажный каменный дом и другие постройки.

Как уточняет Transsibinfo.com, установлено, что в здании не проводились противоаварийные работы. Управляющая компания, в ведении которой находится дом, никогда не выполняла мероприятий по предотвращению разрушения фасада.

Суд удовлетворил иск прокурора и обязал управляющую компанию провести работы по сохранению объекта культурного наследия.

В сентябре сообщалось, что в Томске весной 2023 года планируют завершить капитальный ремонт исторического здания «Пассаж Второва». Подрядчик уже отреставрировал двери и привел в порядок помещения третьего этажа. На втором этапе специалисты отремонтируют системы отопления второго и третьего этажей и помещения второго этажа.